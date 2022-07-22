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В Белоруссии солдат-срочник погиб во время занятий по боевой подготовке

Минобороны Белоруссии сообщило о гибели солдата-срочника на занятиях по боевой подготовке

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Министерство обороны Белоруссии сообщило о гибели солдата-срочника во время занятий по боевой подготовке. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

«В ходе выполнения мероприятий боевой подготовки военнослужащий срочной службы одного из подразделений 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады получил огнестрельное ранение несовместимое с жизнью», — говорится в сообщении.

В настоящее время проверкой обстоятельств произошедшего занимается комиссия Минобороны.

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Алевтина Запольская
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