Разведчики НМ ЛНР разбили замаскированную позицию украинских военных под Соледаром

Разведчики Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) разбили позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Соледаром в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, группа незаметно подошла к противнику ранним утром и уничтожила замаскированный пост. По данным военных, позиция, расположенная в лесопосадке, использовалась для нападения на бойцов союзных сил.

Ранее разведка ЛНР заявила об обнаруженных обгоревших телах под Соледаром. По словам военнослужащих, тела находились рядом с воронками от разрывов артиллерийских снарядов. Как предположили разведчики, это останки иностранных наемников, воевавших на стороне Киева.