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Разведчики ЛНР уничтожили позицию ВСУ под Соледаром

Разведчики НМ ЛНР разбили замаскированную позицию украинских военных под Соледаром

Разведчики Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) разбили позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Соледаром в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, группа незаметно подошла к противнику ранним утром и уничтожила замаскированный пост. По данным военных, позиция, расположенная в лесопосадке, использовалась для нападения на бойцов союзных сил.

Ранее разведка ЛНР заявила об обнаруженных обгоревших телах под Соледаром. По словам военнослужащих, тела находились рядом с воронками от разрывов артиллерийских снарядов. Как предположили разведчики, это останки иностранных наемников, воевавших на стороне Киева.

Варвара Кошечкина
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