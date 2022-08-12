Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин провел совещание с Совбезом

Президент Путин провел совещание с членами Совбеза и обсудил вопросы военной безопасности

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Встреча прошла в режиме онлайн-конференции. В частности, на ней присутствовали председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и директор ФСБ Александр Бортников.

Как пишет ТАСС, на встрече обсуждались вопросы военной безопасности. С докладом выступил Министр обороны Сергей Шойгу.

30 мая Путин включил в состав Совбеза еще одного участника — им стал новый глава МЧС Александр Куренков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Медведев назвал возможный итог для Зеленского
В Запорожье допустили консервацию АЭС из-за обстрелов
Назван самый влиятельный британский артист за последние 50 лет
Звезда «Уральских пельменей» рассказал о не понравившемся ему номере коллектива
Арктика нагрелась в пять раз быстрее остальной части планеты
Стал известен гонорар Леди Гаги за роль Харли Квинн в «Джокере»
Из-за смерти 14-летнего хоккеиста СКА на тренировке возбудили уголовное дело
Раскрыт объем продаж детских путевок с кешбэком в России
Путин провел совещание с Совбезом
Россиянка устроила фотосессию в горах и сорвалась в пропасть на глазах матери
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.