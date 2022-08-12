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В Совфеде назвали условие поддержки Россией демилитаризации у ЗАЭС

Сенатор Джабаров счел, что Россия могла бы пойти на демилитаризацию у ЗАЭС

Фото: РИА Новости

Россия могла бы поддержать предложение о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС при сохранении контроля над атомной станцией. Такое условие назвал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает «Интерфакс».

«Это разумное предложение о демилитаризации вокруг ЗАЭС, я думаю, мы это поддержим», — подчеркнул сенатор.

По его словам, Россия должна сохранить за собой пункты охраны ЗАЭС, в том числе системы противовоздушной обороны (ПВО). Если украинские власти согласятся на демилитаризацию, они покажут какое-то стремление к нормализации обстановки, если нет — будет понятно, чего они добиваются, резюмировал он.

11 августа украинские военные нанесли несколько ударов по району хранилища радиоактивных изотопов ЗАЭС. Позже стало известно, что в результате обстрелов ВСУ были повреждены линии электропередачи подстанции «Каховская», из-за чего на поле рядом с атомной электростанцией начался пожар.

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Сергей Истомин
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