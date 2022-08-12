SpaceX рассмотрят как замену «Роскосмосу»

Reuters: ЕКА рассмотрит SpaceX в качестве временной замены российских ракет

Европейское космическое агентство (ЕКА) рассмотрит использование ракет SpaceX в качестве замены российских «Союзов». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы агентства.

На данный момент ЕКА ведет переговоры со SpaceX. Также агентство рассматривает в качестве замены «Роскосмоса» Японию. «Япония ждет первого полета своей ракеты нового поколения. Другим вариантом может быть Индия, — заявил глава ЕКА Йозеф Ашбахер. — Я бы сказал, что SpaceX — более оперативный из них и, безусловно, один из резервных вариантов, которые мы рассматриваем».

ЕКА использует ракеты Vega, Ariane 5 и российские «Союз». «Мы слишком зависим от России. Это тревожный звонок и мы надеемся, что люди, принимающие решения, осознают, что мы должны укрепить наш европейские потенциал и независимость», — добавил Ашбахер.

Евросоюз ввел санкции против российской космической отрасли в феврале 2022 года. В ответ на заморозку сотрудничества «Роскосмос» приостановил пуски российских ракет «Союз-2» с космодрома Куру во Французской Гвиане. Также был отменен пуск космических аппаратов OneWeb. В 2023 году ЕКА хотело провести два старта российской ракеты — с миссией по изучению Земли EarthCARE и с инфракрасным космическим телескопом Euclid. В том же году Франция планировала запуск на «Союз-2» разведывательного спутника Composante Spatiale Optique 3 (CSO-3).