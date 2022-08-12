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МЧС сообщило об угрозе дальнейшего обрушения дома в Омске

МЧС заявило об угрозе дальнейшего обрушения многоэтажного дома в Омске

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Вторая сторона жилого дома в Омске, где обрушилась стена, находится в аварийном состоянии. Об этом заявил начальник главного управления МЧС РФ по Омской области Владислав Колодинский, его слова передает ТАСС.

«Да, есть. Вторая сторона тоже находится в аварийном состоянии, там все оцепили», — ответил он на вопрос об угрозе дальнейшего обрушения многоэтажного дома.

По данным радиостанции «Говорит Москва», завалы на данный момент разбирают 47 человек, к ним на помощь отправили еще 75 специалистов.

Об обрушении части пятиэтажного жилого дома № 53 на улице 20-го Партсъезда стало известно 12 августа. По предварительным данным, пострадавших при ЧП нет.

Позднее появилось видео с моментом обрушения стены, на кадрах которого видна пробоина в основании пятиэтажного дома.

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Никита Абрамов
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