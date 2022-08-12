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Дерматолог назвала необходимые для красивого загара витамины

Дерматолог Андрианова: для ровного загара нужно принимать витамин А и С

Фото: Shutterstock

Для ровного загара и красивой кожи нужно принимать витамин А и С, уверена врач-терапевт, дерматолог, консультант бренда Liposomal Vitamins Наталья Андрианова. Другие витаминные добавки, которые необходимы летом, она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Андрианова объяснила, что чрезмерное увлечение загаром в летний период может приводить к увеличению числа свободных радикалов в организме. «Если при этом мы испытываем недостаток антиоксидантов — есть риск получить окислительный стресс, а кожа становится склонной к более быстрому старению, появлению пигментных пятен и даже доброкачественных или злокачественных новообразований», — сообщила она.

Врач отметила, что защищать кожу от воздействия вредных солнечных лучей нужно не только внешне, с помощью лосьонов и кремов, но и изнутри, принимая витамины.

Астаксантин

Дерматолог объяснила, что этот витамин представляет собой ярко-красный пигмент, который встречается преимущественно в морской флоре, например, в микроводорослях Haematococcus Pluvialis. Астаксантин, по мнению Андриановой, замедляет процессы старения, запускает процессы обновления и регенерации клеток, а также борется с появлением пигментных пятен.

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Коэнзим Q10

Коэнзим Q10 — важный витамин для здоровой кожи. Как отметила врач, он способствует защите организма от негативного влияния свободных радикалов и обладает антиоксидантными свойствами. «Тем самым коэнзим также позволяет защитить организм от преждевременного старения», — пояснила эксперт.

Витамин Е

Токоферол, или витамин Е, по словам дерматолога также является витамином-антиоксидантом. Он защищает кожу от воздействия УФ-лучей, восстанавливает нормальный клеточный состав и очищает дерму от токсинов.

Витамин С

По словам дерматолога, витамин С регулирует выработку мелатонина, благодаря чему загар приобретает ровный цвет. Кроме того, аскорбиновая кислота регулирует выработку коллагеновых волокон для естественного омоложения и восстановления тонуса кожи, пояснила врач.

Витамин D

Витамин D обладает мощными антиоксидантными свойствами и необходим организму для борьбы с преждевременным старением, уверена Андрианова. «Несмотря на популярное мнение — принимать его можно в любое время года», — подчеркнула она.

Витамин А

Этот витамин, согласно мнению эксперта, выступает в роли омолаживающего компонента, а также снижает риск раннего фотостарения кожи, подтягивает и разглаживает кожу. «Его действие незаменимо во время загара, так как каротиноиды — стимулятор синтеза меланина, однако в этом случае также стоит быть осмотрительным с количеством потребления данного витамина, чтобы избежать риска появления пигментных пятен», — сообщила она.

В заключение Андрианова выразила мнение, что эффективнее всего принимать перечисленные витамины в липосомальной форме. «Таким образом обеспечивается практически стопроцентная биодоступность активного вещества. Это происходит потому, что липосомы защищают его от окисления и предотвращают разрушение части препарата, как это происходит с другими формами витаминов», — резюмировала она.

Ранее была названа обнаруживаемая с помощью загара болезнь. Дерматолог Шадрина пояснила, что на теле могут появиться светлые пятна, означающие наличие разноцветного лишая.

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Елена Матвиенко
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