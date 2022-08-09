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Названа обнаруживаемая с помощью загара болезнь

Дерматолог Шадрина заявила, что разноцветный лишай можно обнаружить с помощью загара

Фото: Pixabay

Косметолог, дерматолог, кандидат медицинских наук Екатерина Шадрина в беседе с Ura.ru назвала болезнь, которую человек способен обнаружить с помощью солнечного загара. Она пояснила, что на теле могут появиться светлые пятна, означающие наличие разноцветного лишая.

«В летний период, особенно после загара, пациенты зачастую обнаруживают на теле более светлые пятна с достаточно четкими границами, что чаще всего свидетельствует о наличии разноцветного лишая и требует лечения у дерматолога. Ультрафиолет не усугубляет течение болезни, а может даже помочь обнаружить данную проблему. Именно на фоне загорелого тела очаги поражения кожи грибком будут выглядеть светлее», — заявила специалист.

По ее словам, в основном кожное заболевание может проявляться у подростков, молодых людей и людей среднего возраста. Шадрина уточнила, что главными факторами его появления может быть усиленное потоотделение, нарушение химического состава пота, несоблюдение правил личной гигиены, а также наличие сопутствующих хронических заболеваний ЖКТ.

Ранее врач-дерматолог, дерматоонколог, эксперт телеканала «Доктор» Наталия Жовтан рассказала, что для того, чтобы облегчить боль и успокоить кожу при солнечном ожоге, нужен холодный компресс или длительный душ.

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Марина Совина
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