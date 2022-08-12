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Пятеро российских подростков отравились алкоголем и таблетками

В Уфе пять подростков отравились алкоголем и таблетками, один попал в реанимацию

Фото: Lenta.ru

В Уфе пятеро подростков отравились алкоголем и таблетками, их госпитализировали. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии, передает ТАСС.

По данным ведомства, пятерых несовершеннолетних, которые находились без сознания в квартире, нашла их родственница. Она вызвала скорую, после чего пострадавших доставили в больницу — один из российских подростков попал в реанимацию.

«Проводим проверку, один мальчик, четыре девочки собрались вчера на квартире без присмотра взрослых. Употребили алкоголь и какие-то таблетки», — сказали в прокуратуре.

Как сообщили в республиканском Минздраве, трое из пятерых подростков находятся в тяжелом состоянии.

Ранее в Москве два 15-летних подростка отравились после того, как выпили бутылку коньяка. Пострадавших доставили в реанимацию.

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Анастасия Шейкина
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