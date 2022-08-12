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Россияне массово устремились с детьми летом в один регион на поездах

«Туту.ру»: россияне с детьми массово устремились летом на поездах в Москву

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Россияне массово устремились с детьми в один регион на поездах летом — представители туриндустрии зафиксировали повышенный спрос на отдых в Москве. Об этом стало известно из исследования сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», пишет ТАСС.

Согласно данным аналитиков, провести отпуск в столице предпочли 20 процентов семейных туристов. Средняя стоимость поездки в одну сторону составила 3,3 тысячи рублей на человека. Второе и третье места по популярности заняли Санкт-Петербург и Сочи, куда отправились 8,5 и 6,4 процента российских семей. Средний чек по данным направлениям составил 3,4 и 2,6 тысячи рублей соответственно.

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Также высоким спросом продолжают пользоваться поездки в Анапу, Краснодар, Ростов-на-Дону, Новороссийск, Лазаревское, Симферополь, Туапсе, Воронеж, Волгоград и Ярославль. Отмечается, что направлением с самой низкой стоимостью проезда стал Ярославль — средняя цена билета в одну сторону на одного человека составила примерно 1,9 тысячи рублей. При этом самым дорогим стал Симферополь со средней стоимостью поездки около 5,6 тысячи рублей. 

Ранее владелица турагентства Майя Котляр назвала Турцию лучшей страной для семейного отдыха и перечислила самые комфортные отели для проживания с детьми «не за миллион». Как уточнила эксперт, турецкие объекты размещения стоит выбрать из-за разнообразия детских клубов, развлечений и анимационных шоу.

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Валентина Процкова
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