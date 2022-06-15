Эксперт по туризму назвала лучшие отели для отдыха с детьми «не за миллион»

Турэксперт Майя Котляр назвала Турцию лучшим направлением для отдыха с детьми

Эксперт по туризму, владелица туристического агентства Майя Котляр назвала Турцию лучшим направлением для семейного отдыха и перечислила самые комфортные отели для проживания с детьми «не за миллион». Своими рекомендациями она поделилась в личном Telegram-канале.

Как рассказала специалист, турецкие объекты размещения стоит выбрать из-за разнообразия детских клубов, развлечений и анимационных шоу.

«Чтобы папы и мамы наконец-то вспомнили о себе. Чтобы с чистой совестью выполненного "папского, мамского долга" потянулись на лежаках», — отметила Котляр и добавила, что пляжи республики не раз получали международную награду «Голубой флаг».

На первом месте рейтинга оказался пятизвездочный отель Calista Luxury Resort Deluxe в Белеке. По словам эксперта, гостиница славится «шикарным» питанием и «вышколенным» сервисом. Стоимость двухнедельного проживания для семьи из четырех человек составляет 500-550 тысяч рублей в июле-августе.

Второе место занял обновленный отель Lara Barut Collection с большой территорией и собственным спа-центром. Замыкает тройку лидеров Voyage Belek Golf & Spa — в гостинице есть несколько детских бассейнов, где выдают специальные памперсы для плавания, и луна-парк. Проживание для семьи обойдется в 450-500 тысяч рублей.

Одним из наиболее доступных объектов Котляр назвала отель Voyage Sorgun в Сиде — цены на проживание здесь варьируются в пределах 370-400 тысяч рублей.

Кроме того, эксперт посоветовала обратить внимание на отели Voyage Torba, Ela Excellence Resort Belek Deluxe, Gloria Serenity Resort Deluxe, Gloria Verde и Xanadu Island Hotel All Suite.

Ранее в июне специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip обратили внимание на снижение стоимости билетов в Турцию — в июне перевозки подешевели на 25 процентов. Билеты в обе стороны сейчас стоят в среднем 38,7 тысячи рублей на человека, тогда как во время весенних праздников их можно было прибрести только от 48,5 тысячи рублей.