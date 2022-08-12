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На российской трассе ракетный комплекс «Искандер» столкнулся с КамАЗом

На федеральной трассе «Кавказ» столкнулись КамАЗ и ракетный комплекс «Искандер»

Под Армавиром в Краснодарском крае на федеральной трассе «Кавказ» столкнулись КамАЗ и ракетный комплекс «Искандер». Об этом сообщает портал «Город Армавир».

Авария произошла на российской трассе в районе поворота на Курганинск. КамАЗ перевозил пятилитровые бутылки с водой, которые в момент ДТП вылетели на проезжую часть.

В Новокубанском аварийно-спасательном отряде сообщили, что в транспортных средствах зажало людей — медики оказали им помощь. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства ДТП.

Кадры последствий аварии публикует местный Telegram-канал. На них видно, что из-за столкновения КамАЗ частично вылетел в кювет. Из грузовика вывалились пятилитровые бутылки. У «Искандера» повреждены лобовые стекла, на месте работают сотрудники экстренных служб.

Ранее в Смоленской области фура протаранила военный «Тигр» с символом Z. Пострадали три человека. В момент аварии колонна из десяти единиц военной техники двигалась в сторону Пскова.

Анастасия Шейкина
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