В ДНР назвали цель обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ

Депутат НС ДНР Бердичевский: обстрелами ЗАЭС Украина добивается ввода миротворцев

Депутат Народного совета Донецкой народной республики (НС ДНР) Владислав Бердичевский назвал цель обстрелов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он рассказал РИА Новости.

По его мнению, обстрелами ЗАЭС власти Украины пытаются добиться ввода миротворцев в республику, чтобы изменить ход российской спецоперации.

«Обстрелами Запорожской атомной станции они пытаются шантажировать не только Европу, но и весь мир. Обстреливают ее для того, чтобы создать условия для ввода миротворческих сил и остановить ход специальной военной операции» , — отметил Бердичевский.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов отверг инициативу США о создании демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС. По его словам, как только Россия выведет войска с территории электростанции, туда незамедлительно зайдут украинские военные, «вывесят свой флаг и продолжат заниматься обстрелами».