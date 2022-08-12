Мужчина избил заступившуюся за детей российскую учительницу

В Воронежской области мужчина избил учительницу, которая заступилась за детей

В Воронежской области мужчина избил учительницу английского языка, которая заступилась за детей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 10 августа в городе Лиски. В результате избиения у женщины диагностировали контузию глаза и сотрясение головного мозга. На данный момент полиция проводит проверку и выясняет обстоятельства произошедшего.

«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области Кириллу Левиту представить подробный доклад об обстоятельствах произошедшего», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в поселке Красный Октябрь Челябинской области учительница математики била скалкой по голове и топила в унитазе восьмилетнюю падчерицу.