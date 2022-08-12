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Стало известно о нехватке средств для выплаты жалования украинским солдатам

WSJ: украинские власти с трудом находят средства для выплаты жалования солдатам

Фото: Carlos Barria / Reuters

Украинские власти с трудом находят средства для выплаты жалования солдатам из-за зияющего разрыва между военными расходами и сокращением налоговых поступлений в экономике. О нехватке стало известно изданию Wall Street Journal (WSJ).

Чтобы компенсировать разницу, выплачивать зарплаты военным и покупать западное оружие, Центральный банк Украины должен печатать деньги, что ослабляет национальную валюту и подстегивает инфляцию.

Уточняется, что до начала конфликта государственный бюджет страны был примерно сбалансирован. «Теперь налоговые поступления покрывают только около 40 процентов государственных расходов. Военные расходы составляют более 60 процентов бюджета», — сообщают в издании.

В WSJ также отмечают, что для покрытия одних лишь невоенных расходов Киеву необходимо около пяти миллиардов долларов в месяц.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Евросоюза значительной финансовой помощи без бюрократических блокировок. Он подчеркнул, что «страна, которая блокирует финансирование для Украины», должна срочно «исправить проблему».

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Алевтина Запольская
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