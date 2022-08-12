США ужесточат экспорт газовых турбин

В Минторге США введут контроль экспорта технологий для газовых турбин и полупроводников

США решили ужесточить контроль поставок за рубеж технологий, необходимых для производства газовых турбин и полупроводников. Об этом сообщило Бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли США.

Речь идет о полупроводниковых материалах, специализированном программном обеспечении (ПО), а также о технологиях выпуска компонентов газотурбинных двигателей или систем. Официальный документ с новым правилом будет опубликован 15 августа.

Помощник министра торговли США по вопросам экспортного контроля Теа Розмэн Кендлер утверждает, что мера направлена против «имеющих злые умыслы конечных пользователей» данных технологий. Она добавила, что экспортный контроль становится наиболее эффективным, когда вводится на «многосторонней основе».

Ранее Вашингтон ввел запрет на экспорт полупроводников в Россию, который коснулся и экспорта американских технологий другими странами. В связи с этим глобальные поставки полупроводников в Россию упали на 90 процентов. По данным Вашингтона, в настоящее время экспортный контроль в отношении России осуществляют 38 стран, включая США.

Государство продолжило ужесточать правила в отношении производства полупроводников в августе — президент страны Джо Байден подписал закон, согласно которому техногигантам, финансируемым американской госпрограммой, запрещается расширять производство в Китае. Такая мера направлена на повышение конкурентоспособности США в противостоянии с КНР.