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Российский пенсионер избил до смерти ветерана Великой Отечественной войны

В Чувашии задержали пенсионера, избившего до смерти ветерана Великой Отечественной войны

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В Чувашской Республике правоохранители задержали 70-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 10 августа пьяный пенсионер в квартире дома, расположенного в селе Красные Четаи, поссорился со своей родственницей и избил ее руками и ногами, нанеся ветерану смертельные травмы.

По факту произошедшего следователи возбудили дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Ранее стало известно, что Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил к 1,5 года 50-летнего уроженца Сухого Лога за нападение на 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны и хищение у него денег.

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Екатерина Власова
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