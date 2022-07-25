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Россиянин ограбил 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны и получил срок

В Екатеринбурге суд дал 1,5 года мужчине за хищение денег и продуктов у ветерана

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил к 1,5 года 50-летнего уроженца Сухого Лога за нападение на 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны и хищение у него денег. Об этом в понедельник, 25 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 161 («Грабеж») УК РФ и будет отбывать срок в колонии строгого режима.

По данным ведомства, днем 8 апреля ветеран возвращался из магазина домой на улицу Латвийская. Чтобы открыть дверь подъезда, мужчина положил покупки на асфальт. В этот момент осужденный подкрался к пенсионеру со спины, схватил сумку и скрылся с места преступления. Фигурант похитил молоко, печенье, хлеб и 8,5 тысяч рублей.

В суде грабитель извинился перед ветераном, признал вину и вернул деньги пожилому человеку.

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Екатерина Власова
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