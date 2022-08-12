Крупнейшая грузовая авиагруппа России сменит владельца

«Ъ»: основатель грузовой авиагруппы «Волга-Днепр» Исайкин выйдет из состава ее акционеров

Основатель и основной владелец крупнейшей грузовой авиагруппы России «Волга-Днепр» Алексей Исайкин решил выйти из состава акционеров компании и передать управление менеджменту. О смене владельца компании узнал «Коммерсантъ» от источников на авиарынке. Информацию изданию подтвердил представитель группы.

По информации собеседников газеты, Исайкин выходит из капитала всех иностранных активов, которые ему принадлежат. Такое решение принято в связи с введенными в июне Великобританией санкций против Исайкина. По данным издания, «Волга-Днепр-Москва» избавилась от иностранного соучастия и теперь будет полностью принадлежать топ-менеджерам. В их числе собеседники издания называют Сергея Шкляника, Сергея Педана и Валерия Габриеля.

Ранее стало известно, что «Волга-Днепр» сократит почти всех оставшихся пилотов дочерних грузовых авиакомпаний AirBridgeCargo и «Атран», которые летали на самолетах Boeing. Речь идет о более чем 200 сотрудниках.