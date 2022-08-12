Спевший гимн России с флагом ЛГБТ ветеран Чечни Бомба Киберсиси обрел поддержку

Коллеги вступились за спевшего гимн России с флагом ЛГБТ ветерана Чечни Киберсиси

Спевший гимн России с флагом ЛГБТ ветеран боевых действий в Чечне, выступающий в женском образе под псевдонимом «Бомба Киберсиси», обрел поддержку — за него вступились коллеги-артисты. Травести-дивы выступили в одном из гей-клубов Астрахани и, как их предшественник Бомба Киберсиси, спели гимн России. Видео публикует портал «Астрахань.ру» на своем YouTube-канале.

На кадрах трое травести-артистов в платьях, цвета которых образуют российский триколор, под фонограмму исполняют строчки из гимна России под одобрительные крики зала. Издание «МК.в Астрахани» со ссылкой на владелицу гей-клуба сообщило, что перформанс артистов был посвящен не только коллеге, но и поддержке страны и президента Владимира Путина.

«Все встали и кричали "За Россию". Вроде поддержали президента России Владимира Путина и исполнили гимн страны. Конечно, в клубе такого рода и не надо было это делать, но все были рады. Я же тоже горжусь своей страной», — приводит издание слова владелицы заведения.

Ранее сообщалось, что в ночном клубе Екатеринбурга травести-артист Бомба Киберсиси исполнил гимн России с ЛГБТ-флагом в руках.

После того как видео было опубликовано в интернете, на клуб и артиста обрушилась критика. Нечаев объяснил свой поступок патриотическими чувствами и добавил, что является ветераном чеченской кампании. Тем не менее на ветерана завели административное дело.

