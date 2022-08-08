Ветеран Чечни Бомба Киберсиси в женском наряде спел гимн России с ЛГБТ-флагом

В Екатеринбурге выступающий в образе женщины ветеран Чечни исполнил гимн РФ с флагом ЛГБТ

В ночном клубе Екатеринбурга травести-артисттравести-артист Сергей Нечаев, выступающий под псевдонимом Бомба Киберсиси, исполнил гимн России с ЛГБТ-флагом в руках. Выступление артиста попало на видео, кадры публикует издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

На видео мужчина в женском наряде под фонограмму поет гимн России, размахивая радужным флагом. После того как видео было опубликовано в интернете, на клуб и самого артиста обрушилась критика. Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что выступающего в образе женщины Нечаева следует отправить на принудительное лечение. «Трансвеститов надо всех в психушки; гей-клубы, естественно, все закрыть», — приводит издание «E1.ru» слова парламентария.

Сам Нечаев объяснил свой поступок патриотическими чувствами и добавил, что является ветераном чеченской кампании.

«Я бывший участник военных действий в Чечне и представитель ЛГБТ-сообщества. Я патриот, я за Россию и горжусь тем, что я являюсь ее гражданином!» — объявил Нечаев. Он отметил, что не думал, что может оскорбить кого-либо своим номером.

Ранее сообщалось, что жители Нижнего Тагила за свой счет выкупили в местных магазинах сети «Читай-город» остатки тиража книг «с пропагандой ЛГБТ». Этим противники такой пропаганды существенно помогли продажам книг «Назови меня своим именем», «В конце они оба умрут», «Лиа: жизнь не по нотам» и «Гарвардская площадь».