Борцы с ЛГБТ помогли продажам книг об ЛГБТ в России

Противники ЛГБТ из Нижнего Тагила помогли продажам книг об ЛГБТ, скупив сотни экземпляров

Жители Нижнего Тагила за свой счет выкупили в местных магазинах сети «Читай-город» остатки тиража книг «с пропагандой ЛГБТ». Об этом сообщает «Ъ-Урал». Этим противники такой пропаганды существенно помогли продажам книг «Назови меня своим именем», «В конце они оба умрут», «Лиа: жизнь не по нотам» и «Гарвардская площадь».

Как сообщает издание со ссылкой на главу нижнетагильского штаба партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду!» Александра Соловьева, покупкой книг занимались члены партии по просьбе представителей местной епархии. Книги приобретались партийцами за свой счет. Соловьев отметил, что священники обращались в правоохранительные и надзорные органы, однако оперативного ответа не получили.

По мнению главы местного штаба «Справедливой России», несмотря на то что книги в магазине были размещены согласно российскому законодательству — отпускались по паспорту, имели маркировку 18+ и были обернуты в специальную пленку — дети все равно могли прочитать аннотации к ним. После покупки книг члены «Справедливой России» передали их в епархию, чтобы священники изучили произведения на «наличие ЛГБТ-пропаганды и отсутствие ценностей, продвигаемых церковью».

В самой епархии открестились от этой акции и заявили, что никаких поручений по покупке книг «с пропагандой ЛГБТ» не давали. «Мы опровергаем эту информацию. Мы никакого отношения к этому не имеем. Наше имя использовали и прикрылись им. Никаких поручений и указаний не было», — приводит KP.RU сообщение представителя нижнетагильской епархии.

Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил ввести запрет «пропаганды нетрадиционных ценностей» в России. По словам политика, после выхода России из Совета Европы требования узаконить однополые браки ушли в прошлое. После этого в Госдуму был внесен проект закона, устанавливающий запрет на распространение сведений, которые содержат пропаганду нетрадиционных отношений, в СМИ.