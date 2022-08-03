Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Борцы с ЛГБТ помогли продажам книг об ЛГБТ в России

Противники ЛГБТ из Нижнего Тагила помогли продажам книг об ЛГБТ, скупив сотни экземпляров

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Жители Нижнего Тагила за свой счет выкупили в местных магазинах сети «Читай-город» остатки тиража книг «с пропагандой ЛГБТ». Об этом сообщает «Ъ-Урал». Этим противники такой пропаганды существенно помогли продажам книг «Назови меня своим именем», «В конце они оба умрут», «Лиа: жизнь не по нотам» и «Гарвардская площадь».

Как сообщает издание со ссылкой на главу нижнетагильского штаба партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду!» Александра Соловьева, покупкой книг занимались члены партии по просьбе представителей местной епархии. Книги приобретались партийцами за свой счет. Соловьев отметил, что священники обращались в правоохранительные и надзорные органы, однако оперативного ответа не получили.

По мнению главы местного штаба «Справедливой России», несмотря на то что книги в магазине были размещены согласно российскому законодательству — отпускались по паспорту, имели маркировку 18+ и были обернуты в специальную пленку — дети все равно могли прочитать аннотации к ним. После покупки книг члены «Справедливой России» передали их в епархию, чтобы священники изучили произведения на «наличие ЛГБТ-пропаганды и отсутствие ценностей, продвигаемых церковью».

Материалы по теме:
Никита Бесогон. Михалков в своем шоу унижает оппонентов и разоблачает «бесовщину». За что его боготворят фанаты?
Никита Бесогон.Михалков в своем шоу унижает оппонентов и разоблачает «бесовщину». За что его боготворят фанаты?
26 июля 2022
«Голубые роились вокруг меня» Зачем в России хотят запретить ЛГБТ и чайлдфри — отвечает один из авторов законопроекта
«Голубые роились вокруг меня»Зачем в России хотят запретить ЛГБТ и чайлдфри — отвечает один из авторов законопроекта
19 июля 2022

В самой епархии открестились от этой акции и заявили, что никаких поручений по покупке книг «с пропагандой ЛГБТ» не давали. «Мы опровергаем эту информацию. Мы никакого отношения к этому не имеем. Наше имя использовали и прикрылись им. Никаких поручений и указаний не было», — приводит KP.RU сообщение представителя нижнетагильской епархии.

Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил ввести запрет «пропаганды нетрадиционных ценностей» в России. По словам политика, после выхода России из Совета Европы требования узаконить однополые браки ушли в прошлое. После этого в Госдуму был внесен проект закона, устанавливающий запрет на распространение сведений, которые содержат пропаганду нетрадиционных отношений, в СМИ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
В Азербайджане сообщили о проведении спецоперации в Нагорном Карабахе
Процесс 3D-печати ускорили
Женщина умерла после операции по уменьшению груди
Россия нашла новый способ тайно продавать нефть западным странам
Учения Китая вокруг Тайваня назвали репетицией реальных боевых действий
Американские ветераны призвали сенат проголосовать против расширения НАТО
Поступок босоногой попутчицы поверг в ужас пассажирку самолета
Предсказано будущее российского рынка ипотеки
Скоростное катание на скейтборде в поезде метро в Москве попало на видео
Врач объяснил россиянам пользу арбузов с нитратами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.