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Россиянка и ее ребенок выпали из окна жилого дома и погибли

В Ижевске женщина и ее ребенок выпали из окна жилого дома и погибли

Фото: Shutterstock

В Ижевске мать и ее ребенок погибли, выпав из окна жилого дома на улице Михаила Петрова. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным канала, тела россиянки и ребенка нашли под окнами утром в пятницу, 12 августа. От полученных травм они скончались на месте. Обстоятельства происшествия еще устанавливаются.

Ранее в Дзержинском районе Волгограда женщина и двое детей выпали с 16-го этажа. Тела россиянки и двух несовершеннолетних под окнами дома заметили прохожие.

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Константин Лысяков
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