Самая юная жертва Вайнштейна рассказала об изнасиловании в 16 лет

Экс-модель Кайя Сокола рассказала об изнасиловании продюсером Вайнштейном в 16 лет

Экс-модель Кайя Сокола, которая считается самой юной жертвой бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна, рассказала об изнасиловании в 16 лет. Об этом сообщает Rolling Stone.

Женщина вспомнила, что познакомилась с кинематографистом в 2002 году после переезда из Польши в Нью-Йорк. В США она сотрудничала с изданиями Elle и Marie Claire, но мечтала стать актрисой. На одном из мероприятий Вайнштейн пообещал, что может помочь ей с карьерой в кино, и предложил обсудить это за обедом.

Через три дня продюсер заехал за Соколой и отправился с ней в свою квартиру. Во время поездки он спросил про возраст модели, и она ответила, что ей 16. По словам женщины, в тот день Вайнштейн изнасиловал ее, а затем перегородил ей путь, когда она попыталась сбежать из дома. Он заявил, что не случилось ничего необычного, а также сказал Соколе, что таким образом он помог карьере актрис Пенелопы Крус и Гвинет Пэлтроу.

Обвинения в адрес голливудского шоумена впервые прозвучали в 2017 году со страниц The New York Times. Тогда издание писало о многих молодых актрисах и подчиненных Вайнштейна, пострадавших за последние 30 лет. Позже свои истории отношений с продюсером рассказали более 80 женщин, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. 11 марта 2020 года продюсера приговорили к 23 годам лишения свободы, признав виновным в изнасиловании третьей степени и склонении к сексу первой степени.