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Венгерский лоукостер предоставил украинцам бесплатные авиабилеты

Венгерский лоукостер Wizz Air предлагает 100 тысяч бесплатных билетов для граждан Украины

Фото: Markus Mainka / Globallookpress.com

Венгерский лоукостер Wizz Air предоставил 100 тысяч бесплатных билетов для граждан Украины на рейсы по направлениям континентальной Европы и Великобритании. Об этом сообщает портал Travel Weekly.

Бесплатные рейсы предлагаются в период с 15 сентября по 8 декабря в сетях Wizz Air Hungary (Венгрия) и Wizz Air UK (Британия). Авиакомпания предлагает более 800 маршрутов по льготным билетам. Изначально подобная инициатива предлагалась, чтобы помочь украинским беженцам вылететь в Великобританию после начала специальной военной операции.

«Наша цель — облегчить тяготы украинских граждан», — заявил исполнительный директор авиакомпании Йожеф Варади.

Ранее в Черногории охранники пляжа устроили скандал с отдыхающими из Украины и выгнали их из прибрежной зоны. На размещенных в сети видео показано, как сотрудники выпроваживают с пляжа туристов с накинутыми на плечи национальными флагами Украины. Жители Киева, пришедшие на пляж Ponta Beach Club в городе Петровац, повесили флаг своей страны на один из шезлонгов.

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Варвара Кошечкина
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