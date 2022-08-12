Венгерский лоукостер предоставил украинцам бесплатные авиабилеты

Венгерский лоукостер Wizz Air предлагает 100 тысяч бесплатных билетов для граждан Украины

Венгерский лоукостер Wizz Air предоставил 100 тысяч бесплатных билетов для граждан Украины на рейсы по направлениям континентальной Европы и Великобритании. Об этом сообщает портал Travel Weekly.

Бесплатные рейсы предлагаются в период с 15 сентября по 8 декабря в сетях Wizz Air Hungary (Венгрия) и Wizz Air UK (Британия). Авиакомпания предлагает более 800 маршрутов по льготным билетам. Изначально подобная инициатива предлагалась, чтобы помочь украинским беженцам вылететь в Великобританию после начала специальной военной операции.

«Наша цель — облегчить тяготы украинских граждан», — заявил исполнительный директор авиакомпании Йожеф Варади.

Ранее в Черногории охранники пляжа устроили скандал с отдыхающими из Украины и выгнали их из прибрежной зоны. На размещенных в сети видео показано, как сотрудники выпроваживают с пляжа туристов с накинутыми на плечи национальными флагами Украины. Жители Киева, пришедшие на пляж Ponta Beach Club в городе Петровац, повесили флаг своей страны на один из шезлонгов.