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В Европе охранники со скандалом выгнали украинцев с пляжа и попали на видео

В Черногории охранники выгнали украинцев с пляжа из-за национального флага

В популярной европейской стране, Черногории, охранники пляжа устроили скандал с отдыхающими из Украины и выгнали их из прибрежной зоны. Инцидент попал на видео, которое публикует Telegram-канал SHOT.

На размещенных в сети кадрах показано, как сотрудники выпроваживают с пляжа туристов с накинутыми на плечи национальными флагами Украины. По данным авторов канала, жители Киева, пришедшие на пляж Ponta Beach Club в городе Петровац, повесили флаг своей страны на один из шезлонгов.

Местные жители и другие отдыхающие не оценили поступок украинцев и пожаловались на них персоналу. Подошедшие к киевлянам сотрудники потребовали их покинуть Ponta Beach Club, забрав флаги. Жители Украины отказались уходить, после чего охранники начали силой выталкивать их. Туристы пригрозили полицией, однако частную территорию все же покинули.

Ранее сообщалось, что в одном из отелей на турецком курорте Аланья подрались отдыхающие из Польши и России. Уточняется, что конфликт произошел во время разговора о политике на фоне распития спиртных напитков.

Валентина Процкова
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