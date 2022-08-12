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На Украине изменят статус английского языка

«УНН»: Минкультуры Украины разработает законопроект об изменении статуса английского языка

Фото: Shutterstock

На Украине изменят статус английского языка, соответствующий законопроект разработает Министерство культуры страны. Об этом сообщил первый заместитель главы ведомства Ростислав Карандеев, передают «Украинские национальные новости» («УНН»).

«Украина остается обособленной от ЕС [Европейского союза] и другого мира в значительной степени языковым барьером. Трансформация статуса английского языка в Украине является шагом, который должен решить эту проблему», — сказал сотрудник ведомства, добавив, что законопроект находится в рамках курса страны на членство в ЕС.

По его словам, премьер-министр страны Денис Шмыгаль поручил ведомству начать работу по подготовке документа по обеспечению функционирования английского языка как языка международного общения. Также отмечается, что будет создана межведомственная рабочая группа для изучения конкретных стандартов, которые предстоит внедрить в рамках законопроекта.

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«В нашем законопроекте предполагается, что будут урегулированы взаимоотношения, связанные с использованием английского языка как языка международного общения в отдельных публичных сферах общественной жизни. В первую очередь это международные коммуникации», — заявил Карандеев.

Кроме того, в ведомстве надеются внести изменения в законы об образовании и государственной службы с тем, чтобы в будущем каждый чиновник владел английским языком. Тем не менее законопроект не предполагает сужение использования украинского языка, подчеркнул сотрудник Минкульта.

Ранее власти Львовской области приняли решение полностью отказаться от использования русского языка в школах региона. До этого в трех школах Львовщины третьи и четвертые классы учились на русском, сообщил советник председателя Львовской облгосадминистрации (ОГА) Олег Радик.

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Анастасия Заикина
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