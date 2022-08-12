Горящая суперъяхта за миллиард рублей попала на видео

Горящая у берегов Испании суперъяхта за 1,4 миллиарда рублей попала на видео

Суперъяхта за миллиард рублей загорелась у берегов острова Форментера, Испания. Ролик очевидцев публикует Daily Mail.

По информации издания, пожар на 45-метровом судне произошел по неизвестной причине. В ходе происшествия никто не пострадал. Спасательные службы эвакуировали на полицейском катере семь членов экипажа и девять пассажиров. Как предполагается, после тушения пожара яхту отбуксируют на Ибицу.

Согласно материалу, стоимость судна составляет 20 миллионов фунтов стерлингов (приблизительно 1,4 миллиарда рублей). Его владельцем является бизнесмен и председатель компании Addler Group Паоло Скульдери, занимающейся производством автомобильным запчастей. Помимо яхты, ему принадлежат 19 ресторанов в Италии.

Его судно имело на борту бассейн, пять спален и тренажерный зал. Яхта должна была официально принять участие в показе на фестивале в Каннах в конце этого года.

В феврале 2021 года горящий в российском городе автомобиль Rolls Royce попал на видео. Инцидент произошел в Сочи на территории элитного жилого комплекса «Актер Гэлакси». На размещенных кадрах видно, как пожарные тушат горящую машину модели Wraith. Спасатели быстро прибыли на место возгорания, однако передняя часть иномарки полностью выгорела.