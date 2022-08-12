Россиянам показали копию легендарного полярного судна

Точная копия первого в России полярного исследовательского судна попала в музей в Якутске

Точная копия первого в России полярного исследовательского судна «Якуцкъ» попала в якутский музей имени Ярославского. Об этом сообщает ЯСИА.

Оригинал судна был построен еще в XVIII веке — на дюбель-шлюпке «Якуцкъ» ходили в Великую Северную экспедицию такие легендарные мореплаватели и первооткрыватели, как Харитон Лаптев и Семен Челюскин. Командовал их экспедицией Витус Беринг.

Копию судна строили по сохранившимся чертежам 1734 года в художественных целях — для съемок в кино, а после них и многолетнего простоя на причале Петрозаводска судно передали музею, где 12 августа показали россиянам. На копии «Якуцка» планируют проводить мастер-классы, не исключается, что дюбель-шлюпку будут спускать на воду.

«Корабль имеет паспорт и необходимое оборудование для передвижения», — уточнил на презентации судна первый замминистра культуры Якутии Владислав Левочкин.

Как сообщал ТАСС, копия «Якуцка» выполнена из карельской сосны с 16 веслами и парусами из натуральной парусины.

Ранее сообщалось, что в России разрабатывается уникальное судно для исследований Арктики, которое станет «четырьмя кораблями в одном».