69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
69-я параллель

Уникальное российское арктическое судно станет «четырьмя кораблями в одном»

Российское арктическое судно совместит ледокол, сухогруз, танкер и пассажирский корабль

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В России разрабатывается уникальное судно для исследований Арктики, которое станет «четырьмя кораблями в одном». Об этом заявил глава Минприроды Александр Козлов, его слова приводит «Парламентская газета».

«Также мы получим поддержку премьер-министра России по строительству нового научного судна для походов в Арктику и Антарктиду. Это будет "четыре в одном" — ледокол, сухогруз, танкер и пассажирский корабль», — рассказал он.

Кроме того, на Адмиралтейских верфях также идет строительство уникальной ледовой самодвижущейся платформы, которая предназначена для исследования Северного полюса. Для комфортного проживания и исследования Антарктиды также ведется строительство нового зимовочного комплекса.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге строится научно-исследовательское судно для круглогодичного комплексного мониторинга в высоких широтах. По словам директора Арктического и антарктического научно-исследовательского института, доктора географических наук Александра Макарова, платформа станет основным звеном Арктической пространственно-распределенной обсерватории.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
В российском регионе мигрантам запретили работать в такси, кафе и курьерами
Винер-Усманова сравнила допинговые скандалы вокруг Валиевой и Кабаевой
Кулеба раскрыл детали переговоров с Россией в «нормандском формате»
Доказаны польза и безопасность умеренного употребления кофе
Байден решил отдать деньги Афганистана семьям жертв терактов 11 сентября
Выяснено реальное отношение россиян к курортным романам
Стало известно о похищении журналиста BBC талибами
Россия выделит десятки миллиардов рублей на атомную энергетику
Убытки банка парадоксально отразились на его руководстве
WebMoney пообещала найти способ остаться в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.