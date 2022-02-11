Уникальное российское арктическое судно станет «четырьмя кораблями в одном»

В России разрабатывается уникальное судно для исследований Арктики, которое станет «четырьмя кораблями в одном». Об этом заявил глава Минприроды Александр Козлов, его слова приводит «Парламентская газета».

«Также мы получим поддержку премьер-министра России по строительству нового научного судна для походов в Арктику и Антарктиду. Это будет "четыре в одном" — ледокол, сухогруз, танкер и пассажирский корабль», — рассказал он.

Кроме того, на Адмиралтейских верфях также идет строительство уникальной ледовой самодвижущейся платформы, которая предназначена для исследования Северного полюса. Для комфортного проживания и исследования Антарктиды также ведется строительство нового зимовочного комплекса.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге строится научно-исследовательское судно для круглогодичного комплексного мониторинга в высоких широтах. По словам директора Арктического и антарктического научно-исследовательского института, доктора географических наук Александра Макарова, платформа станет основным звеном Арктической пространственно-распределенной обсерватории.