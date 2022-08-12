Стоматолог развеял популярные мифы о вреде брекетов

Стоматолог Ганиев: исправить кривые зубы с помощью брекетов можно и во взрослом возрасте

Исправить кривые зубы с помощью брекетов можно даже во взрослом возрасте, уверен стоматолог и генеральный директор московской клиники LEDS-Esthetic Functional Dentistry Бекзод Ганиев. Популярные мифы о вреде брекетов он развеял для «Ленты.ру».

По словам Ганиева, проблемы с зубами — это не только эстетический дефект, они могут серьезно испортить жизнь: например, неправильное направление роста зубов может спровоцировать их преждевременное выпадение, а неправильный прикус — проблемы с дикцией.

У взрослых завершено формирование костей, но зубы поддаются манипуляциям. То есть обеспечить себе красивую улыбку, избавиться от дискомфорта и защитить коренные зубы от последствий неправильного прикуса никогда не поздно Бекзод Ганиев стоматолог

Стоматолог также отметил, что при правильном использовании брекеты не портят зубы. «Ошибочный вывод делается из-за того, что на месте контакта с брекетами может потемнеть и приобрести повышенную чувствительность эмаль или возникнуть кариес. На самом же деле причиной этих проблем являются не сами брекет-системы: зубы портит неправильный уход за ними», — объяснил он и призвал строго следовать рекомендациям лечащего врача.

Ганиев подчеркнул, что после снятия брекетов зубы не вернутся в прежнее положение, если все было сделано правильно. Это возможно только в случае, если курс коррекции зубов был пройден не полностью. При соблюдении грамотно составленного протокола лечения, после снятия следует ретенционный этап, который направлен на удержание полученного результата, отметил он.

Для того чтобы зафиксировать зубы в достигнутом положении, используется несъемный ретейнер — металлическая дуга, клеящаяся к внутренней поверхности зубов, а также капы, предназначенные для ночного ношения Бекзод Ганиев стоматолог

Стоматолог добавил, что многих пациентов пугает мысль, что чистить зубы в брекетах трудно, однако в этом помогают специальные наборы с щетками, ершиками и скребками, а также ирригаторы. «При использовании этих приспособлений чистка зубов будет простой и приятной», — успокоил он.

Ганиев подытожил, что корректное лечение с помощью брекетов позволит избежать проблем с зубами в будущем и сделает улыбку куда более красивой. «Красивая, ровная улыбка, здоровье эмали, избежание ранней потери зубов, освобождение от боли и дискомфорта во время приема пищи — все это стоит того, чтобы пройти лечение у ортодонта», — резюмировал стоматолог.

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