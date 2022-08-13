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Врач назвал главную опасность употребления крепкого алкоголя

Диетолог Гинзбург заявил, что от крепкого алкоголя быстрее появляется зависимость

Фото: Pixabay

Доктор медицинских наук врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с ТАСС назвал главную опасность употребления крепкого алкоголя в сравнении с распитием слабых спиртных напитков. По его словам, у людей, которые часто пьют крепкий алкоголь, гораздо быстрее появляется алкогольная зависимость и им сложнее вновь перейти на другие виды спиртного.

«Потребление крепкого алкоголя быстрее приводит к алкоголизму. Дело в том, что человек адаптирован к крепкому алкоголю, он уже не воспринимает другие виды алкоголя. И вот в этом состоянии алкоголизма он становится более социально опасен. Ему, чтобы поддержать необходимую дозу, нужен крепкий алкоголь, от которого он пьянеет сильнее и тяжелее», — заявил специалист.

Он подчеркнул, что чем больше градусов содержится в напитке, тем сильнее его негативное влияние на нервную систему и головной мозг. Помимо этого он представляет повышенную опасность для сердца и сосудов, добавил Гинзбург. «Люди, которые употребляют слабый алкоголь, менее социально опасны», — заключил эксперт.

Ранее диетолог, нутрициолог Ирина Писарева раскрыла, как употребление алкоголя может повлиять на фигуру человека. По ее словам, от спиртного следует воздержаться людям, которые пытаются похудеть.

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Марина Совина
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