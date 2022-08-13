Сооснователь Pink Floyd назвал действия Байдена преступлением

Сооснователь Pink Floyd Уотерс назвал «Патриотический акт» Джо Байдена преступлением

Сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс назвал преступлением федеральный закон «Патриотический акт», принятый в США в 2001 году по предложениям действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом он высказался в беседе с RT.

Уотерс осудил действия Байдена, подготовившего «Патриотический акт», отметив при этом, что они, по его мнению, являются преступными. «Я знаю, что это не военное преступление. Это было преступлением, но не военным», — заявил он.

«Патриотический акт» был принят в США в октябре 2001 года. Документ дал правительству и полиции страны более широкие полномочия по надзору за населением. В частности, он позволил спецслужбам прослушивать телефоны граждан.

Ранее Уотерс также раскритиковал Байдена из-за политики США в отношении Украины. По его словам, российская спецоперация в республике стала ответом на продвижение НАТО к границам России, несмотря на обещание Североатлантического альянса не делать этого.