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Российские ПВО сбили четыре украинских беспилотника

Минобороны сообщило о четырех сбитых украинских БПЛА в Николаевской и Харьковской областях

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки были уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Уточняется, что беспилотники сбили в районах населенных пунктов Центральное Николаевской области, а также Сулиговка, Шестаково и Дмитровка Харьковской области.

Кроме того, в районе Новой Каховки Херсонской области были сбиты четыре реактивных снаряда HIMARS.

Также в Минобороны доложили, что российские войска уничтожили два вертолета Ми-24 Вооруженных сил Украины. Техника противника была ликвидирована в результате удара по вертолетной площадке в районе Доманевки в Николаевской области.

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Варвара Кошечкина
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