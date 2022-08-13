Российские войска уничтожили два украинских вертолета Ми-24

Минобороны заявило об уничтожении двух украинских вертолетов Ми-24 в Николаевской области

Российские войска уничтожили два вертолета Ми-24 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 13 августа, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что техника противника была уничтожена в результате удара по вертолетной площадке в районе Доманевки в Николаевской области.

Конашенков добавил, что авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил России за сутки поразила четыре пункта управления ВСУ, а также 143 района с живой силой и техникой противника.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 4858 единиц военной спецтехники, 3295 орудий полевой артиллерии и минометов, 798 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4297 бронемашин, 365 зенитных ракетных комплексов, 1736 беспилотников, 267 самолетов и 148 вертолетов ВСУ.