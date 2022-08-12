Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны показало видео ударов Су-35С по военной инфраструктуре ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры ударов Су-35С по военной инфраструктуре ВСУ

Российские истребители Су-35С нанесли удары по военной инфраструктуре Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры показало Министерство обороны РФ в своем официальном Telegram-канале.

На опубликованном оборонным ведомством видео истребители выпускают по позициям ВСУ управляемые высокоточные ракеты классов «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

«Для решения поставленных задач боевые вылеты самолетов оперативно-тактической авиации осуществляются с аэродромов временного базирования», — уточнили в Минобороны.

Ранее Министерство обороны России показало на видео боевую работу тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» Западного военного округа по позициям ВСУ.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе ранее признанных независимыми народных республик Донбасса. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Европейский банк принял платеж за транзит российской нефти через Украину в Чехию
«Роскосмос» покажет макет новой российской орбитальной станции
16-летний подросток от скуки устроил погром на российском кладбище
Киев прекратил сотрудничество с МВД Белоруссии
Российский коллекционер предложил обменять памятник Т-34 на военную награду
На Алтае перевернулся перевозивший туристов грузовик
Капелло оценил перспективы Миранчука в «Торино»
Рената Литвинова показала тело в купальнике и порадовала фанатов
Россиянам назвали дату запуска продаж туров с кешбэком
Тела трех российских рабочих нашли в коллекторе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.