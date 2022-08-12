Минобороны показало видео ударов Су-35С по военной инфраструктуре ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры ударов Су-35С по военной инфраструктуре ВСУ

Российские истребители Су-35С нанесли удары по военной инфраструктуре Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры показало Министерство обороны РФ в своем официальном Telegram-канале.

На опубликованном оборонным ведомством видео истребители выпускают по позициям ВСУ управляемые высокоточные ракеты классов «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

«Для решения поставленных задач боевые вылеты самолетов оперативно-тактической авиации осуществляются с аэродромов временного базирования», — уточнили в Минобороны.

Ранее Министерство обороны России показало на видео боевую работу тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» Западного военного округа по позициям ВСУ.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе ранее признанных независимыми народных республик Донбасса. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.