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Названа наиболее подверженная похмелью нация

Statista Global Consumer Survey: британцы страдают от похмелья в 2 раза чаще, чем французы

Фото: shutterstock

Британцы оказались наиболее подверженной похмелью нацией. Такие данные называет немецкая исследовательская компания Statista Global Consumer Survey.

Исследователи провели опрос потребителей среди жителей восьми стран: Великобритании, Франции, Германии, США, Австралии, Канады, Мексики и Китая. Согласно полученным данным, каждый пятый житель Соединенного Королевства страдает от похмелья наутро после приема алкоголя — в два раза больше, чем французы, среди которых этим может «похвастаться» только каждый десятый житель страны.

Исследователи также выяснили причину подобных расхождений. По их мнению, жители Франции пьют более качественный алкоголь и в меньших количествах, чем британцы, в результате чего реже испытывают болезненную симптоматику похмельного синдрома.

Ранее терапевт Олег Абакумов перечислил способы борьбы с похмельем. Как считает врач, избежать тяжелых последствий потребления спиртного позволит отказ от сладких настоек и алкогольных коктейлей. Кроме того, Абакумов рекомендовал не пить спиртные напитки натощак, не закусывать их жирной, острой, соленой пищей и не совмещать алкоголь с употреблением кофе и курением.

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Варвара Кошечкина
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