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Стало известно местоположение пропавшей после вылета на вертолете Бузовой

Рен ТВ: пропавшая после вылета на вертолете в горы Ольга Бузова отдыхает в отеле

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Стало известно местоположение телеведущей и певицы Ольги Бузовой, улетевшей в горы на вертолете и сутки не выходившей на связь. Об этом со ссылкой на источник сообщает Telegram-канал «Рен ТВ».

По данным источника телеканала, в настоящий момент с Бузовой все в порядке: она отдыхает в отеле, а вертолет, на котором путешествовала певица, вернулся на базу.

Ранее Бузова сообщала, что планирует отправиться «в поход в горы туда, куда еще не ступала нога человека». После этого артистка перестала выходить на связь.

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Варвара Кошечкина
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