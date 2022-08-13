Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США расширят военный контингент в Европе

Сухопутные войска США раскрыли план направить в Европу около 260 американских солдат

Фото: Daniel Karmann / Globallookpress.com

В пресс-службе Сухопутных войск США раскрыли планы расширить военный контингент в Европе, направив туда около 260 военнослужащих, передает ТАСС.

«Сухопутные войска США объявили сегодня об осеннем развертывании штаба бригады 101-й дивизии из Форт-Кэмпбелл, штат Кентукки, для поддержки наших европейских союзников и союзников по НАТО. Будет развернут контингент, насчитывающий около 260 солдат», — сказано в заявлении.

Уточняется, что пребывание там американских солдат будет носить временный характер. Точные сроки их отправки и место расположения не раскрываются.

Ранее Дания, Швеция и Норвегия объявили о новом военном сотрудничестве в Балтийском море, чтобы противостоять российскому влиянию. Три скандинавские страны решили обмениваться спутниковыми снимками и данными радаров, работая вместе над мониторингом региона вокруг Балтийского моря.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В МИД России отреагировали на задержание сотрудников «Известий» в Эстонии
В Центробанке допустили снижение цен на продукты
Украинские войска выпустили по двум районам Донецка 13 снарядов
В США утвердили инициативы на миллиарды долларов для снижения инфляции
В МИД предупредили о страшных последствиях ударов по Запорожской АЭС
Нурмагомедов отреагировал на претензии Оливейры
В США рассказали об «ахиллесовой пяте» украинской армии
США расширят военный контингент в Европе
В Китае предложили России способ заменить Airbus и Boeing
Украине предрекли потерю ракет для HIMARS через несколько месяцев
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.