США расширят военный контингент в Европе

Сухопутные войска США раскрыли план направить в Европу около 260 американских солдат

В пресс-службе Сухопутных войск США раскрыли планы расширить военный контингент в Европе, направив туда около 260 военнослужащих, передает ТАСС.

«Сухопутные войска США объявили сегодня об осеннем развертывании штаба бригады 101-й дивизии из Форт-Кэмпбелл, штат Кентукки, для поддержки наших европейских союзников и союзников по НАТО. Будет развернут контингент, насчитывающий около 260 солдат», — сказано в заявлении.

Уточняется, что пребывание там американских солдат будет носить временный характер. Точные сроки их отправки и место расположения не раскрываются.

Ранее Дания, Швеция и Норвегия объявили о новом военном сотрудничестве в Балтийском море, чтобы противостоять российскому влиянию. Три скандинавские страны решили обмениваться спутниковыми снимками и данными радаров, работая вместе над мониторингом региона вокруг Балтийского моря.