Скандинавские страны объединились для противостояния России на Балтике

Дания, Швеция и Норвегия подписали новое соглашение о контроле Балтийского моря

Дания, Швеция и Норвегия объявили о новом военном сотрудничестве в Балтийском море, чтобы противостоять российскому влиянию. Об этом сообщает Republic World.

Соглашение было представлено министрами обороны стран Северной Европы перед шведским патрульным кораблем в порту Мальмё. Уточняется, что три скандинавские страны решили обмениваться спутниковыми снимками и данными радаров, работая вместе над мониторингом региона вокруг Балтийского моря.

Такой шаг рассматривается как способ остановить «враждебное» и «неприемлемое поведение» России, которая, как отмечается, часто вторгается в регион, отправляя военные самолеты и корабли.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист также подчеркнул, что соглашение сблизило три страны и продемонстрировало их способность брать на себя ответственность в этой части мира. В свою очередь, Финляндия и Швеция также отметили изменение обстановки в сфере безопасности в Европе в результате специальной военной операции России на Украине.

Ранее власти Швеции и Даниизаявили о намерении направить в Великобританию военных инструкторов для обучения украинских военных в рамках Объединенного экспедиционного корпуса (JEF). Цель инициативы состоит в том, чтобы Украина могла поддерживать и укреплять свой оборонный потенциал.