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Дания заявила о готовности обучать украинских солдат

Минобороны Дании: датские военные начнут обучать украинских солдат в Великобритании

Фото: Chris Helgren / Reuters

Власти Дании намерены направить в Великобританию военных инструкторов для обучения украинских солдат, а также обучать украинских офицеров в Дании. Об этом сообщает Swissinfo.

Ожидается, что 11 августа состоится конференция, на которой министры обороны Великобритании, Дании и Украины обсудят долгосрочную поддержку Украины, включая военную подготовку, разминирование и поставки оружия.

«В ближайшее время Дания отправит 130 военных инструкторов для участия в британском учебном проекте», — заявил министр обороны Дании Мортен Бодсков.

Ранее власти Швеции решили направить в Великобританию 120 инструкторов для обучения украинских военных в рамках Объединенного экспедиционного корпуса (JEF). Цель инициативы состоит в том, чтобы Украина могла поддерживать и укреплять свой оборонный потенциал.

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Татьяна Антоненко
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