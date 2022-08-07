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Швеция начнет учить украинских военных в Великобритании

Швеция направит в Великобританию 120 инструкторов для обучения украинских военных

Фото: Naina Helen Jaama / Reuters

Власти Швеции решили направить в Великобританию 120 инструкторов для обучения украинских военных в рамках Объединенного экспедиционного корпуса (JEF). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства страны.

Речь идет о базовой подготовке, которая будет разделена на несколько курсов. Цель инициативы состоит в том, чтобы Украина могла поддерживать и укреплять свой оборонный потенциал. «Важно, чтобы остальной мир продолжал поддерживать Украину в ее борьбе за суверенитет и самоопределение. Важно, что Швеция участвует в этих усилиях, и шведские инструкторы будут способствовать укреплению обороноспособности Украины», — объявил министр обороны Петер Хультквист.

В общей сложности в британской программе должны принять участие порядка 10 тысяч военных из Украины. Одновременно в обучении будут принимать участие 60 инструкторов. Когда начнется шведская часть обучающей программы, пока неизвестно.

Ранее министр обороны Канады Анита Ананд рассказала, что страна с 2015 года обучила более 33 тысяч украинских военных по программе UNIFIER. Миссию продлили до марта 2025 года. Также Канада скоро отправит в Великобританию 225 инструкторов для обучения украинских военных по программе, сосредоточенной на индивидуальных навыках, необходимых для боевых действий на передовой.

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Платон Щукин
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