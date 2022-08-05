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Канада сообщила об обучении 33 тысяч украинских военных

Министр обороны Канады Ананд: с 2015 года были обучены более 33 тысяч украинских военных

Фото: Umit Bektas / Reuters

Канада с 2015 года обучила более 33 тысяч украинских военных по программе UNIFIER, сообщила министр обороны страны Анита Ананд. Ее слова приводит РИА Новости.

Ананд рассказала, что тренировочная миссия UNIFIER была начата в 2015 году по запросу украинского правительства, в начале этого года ее продлили до марта 2025 года. Подготовку проводили канадские военные инструкторы.

Также Канада скоро отправит в Великобританию 225 инструкторов для обучения украинских военных по учебной программе, сосредоточенной на индивидуальных навыках, необходимых для боевых действий на передовой, добавила министр.

В мае премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что страна предоставит дополнительную военную помощь Украине в размере 38,7 миллиона долларов — артиллерию, боеприпасы и легкие бронированные машины гражданского назначения.

В июле МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Канады, поскольку Оттава решила передать Германии отремонтированную турбину для «Северного потока». Ведомство призвало Канаду одуматься и не возвращать ФРГ недостающую для работы газопровода турбину.

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Антон Похиляк
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