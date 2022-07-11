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Украина призвала Канаду одуматься и не передавать турбину «Северному потоку»

МИД Украины призвал Канаду пересмотреть возврат Германии турбины для «Северного потока»

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Канады, поскольку Оттава решила передать Германии отремонтированную турбину для «Северного потока». Об этом сообщает ТАСС.

Ведомство призвало Канаду одуматься и не возвращать ФРГ недостающую для работы газопровода турбину. В МИД также подчеркнули, что пересмотр решения позволит сохранить давление на Россию.

Ранее Оттава согласилась вернуть турбину. Она может отправить ее ориентировочно после 14 июля.

В июне «Газпром» заявил о технических проблемах с газопроводом. В компании пояснили, что газоперекачивающие агрегаты бренда Siemens находятся на ремонте в Канаде и не могут вернуться в Россию из-за санкций.

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Алевтина Запольская
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