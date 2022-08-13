Стало известно об отсутствии у Украины систем вооружения для контрнаступления

WP: у Украины нет достаточного количества артиллерии и бронетехники для контрнаступления

На данный момент у Украины нет достаточного количества систем вооружения для контрнаступление на юго-востоке страны. Об этом сообщил The Washington Post советник правительства Украины по вопросам обороны и разведки на условиях анонимности.

В частности, в статье речь идет о Херсонской области, которая является ключевым плацдармом для дальнейшего наступления российской армии. Однако, как стало известно изданию, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют базовой артиллерии и бронетехники, необходимой для прогресса на линии фронта.

На Украине отметили, что для осуществления широкого контрнаступления необходимо больше поставок западных вооружений. Источник издания указал, что с российской армией «очень сложно соперничать». По его мнению, Киев может добиться результата с помощью умной стратегии.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк раскрыл принципы проведения контрнаступления. По его словам, это произойдет с помощью принципов трех «Д»: деморализации, депопуляции и дефрагментации.