На Украине раскрыли принципы проведения контрнаступления

Офис Зеленского включил в контрнаступление деморализацию, депопуляцию и дефрагментацию

Украина проведет контрнаступление с помощью принципов трех «Д». Их содержание раскрыл советник главы Офиса президента (ОП) Украины Михаил Подоляк в Twitter.

Он включил в концепцию трех «Д» деморализацию, которая будет строиться на ликвидации ключевых «коллаборантов» на освобожденных территориях республик. Помимо этого, он также назвал дефрагментацию, то есть удары по складам, базам топлива и оперативным штабам.

Третьим принципом стала депопуляция, в рамках которой украинские военные должны нанести максимальный урон российской армии в живой силе, заключил советник президента страны Владимира Зеленского.

Ранее бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис назвал невозможной задачу для Вооруженных сил Украины (ВСУ) отбить Херсонскую область. По его словам, граждане Украины ничего не значат для лидера государства, поэтому его заявления о контрнаступлении являются «очередной авантюрой и сухой статистикой».