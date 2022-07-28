В Госдуме предостерегли украинскую армию от контрнаступления на Херсон

Депутат Госдумы Шеремет предостерег Киев от контрнаступления на Херсон

Контрнаступление Киева обернется для Украины невосполнимыми потерями, попытка захвата Херсонской области «получит сокрушительные отпор и захлебнется». От подобных действий украинские власти предостерег депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет, пишет РИА Новости.

По его словам, в последнее время Киев неоднократно заявлял о планах контрнаступления на Херсонскую область. «Но для Зеленского [президента Украины Владимира Зеленского] жизни украинского народа ничего не значат. Всего лишь очередная авантюра и сухая статистика», — подчеркнул депутат.

Он добавил, что президент Украины, если ему прикажут британские и американские кураторы, может дать команду на контрнаступление. Он стал «кровавым диктатором», заключил Шеремет.

Ранее в Херсонской области заявили об одной из мощнейших ракетных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по региону, которая состоялась в ночь на 27 июля. В ходе этой атаки Антоновский мост получил повреждения. Уточняется, что движение по нему перекрыто.