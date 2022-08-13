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Дания заявила о желании сократить количество выдаваемых россиянам виз

Датский министр Дювбад заявил о намерении сократить количество выдаваемых россиянам виз

Фото: Shutterstock

Правительство Дании намерено сократить количество выдаваемых гражданам России туристических виз на фоне ситуации на Украине. Об этом заявил датский министр по делам интеграции Коре Дюбвад, передает ТАСС со ссылкой на газету Politiken.

По его словам, решение этого вопроса необходимо искать под эгидой Европейского союза. «То, что предложила Эстония, разумно. Создать общеевропейский ответ. Понятно, что если в Европе есть только одна страна, куда могут въехать россияне, то в принципе можно въехать и во всю Шенгенскую зону. Именно поэтому в рамках ЕС это нужно делать», — заявил чиновник.

«Все предложения, касающиеся России, санкции и предложения, (...) ко всему этому мы открыты и готовы обсуждать с нашими европейскими и североамериканскими коллегами», — сказал, в свою очередь, министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд.

Ранее МИД Литвы поддержал идею ограничения на въезд в страны Евросоюза для граждан России. По мнению министерства, подобный шаг будет эффективнее, если его утвердят не отдельные члены, а все сообщество сразу. В МИД также сочли действия Эстонии по запрету на въезд для российских граждан похожими на те, что уже применяет Литва.

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Николай Чигасов
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