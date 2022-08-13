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Литва поддержала идею запретить въезд россиянам в страны ЕС

В МИД Литвы считают эффективным на уровне ЕС запретить въезд россиянам в страны сообщества
СюжетВизы в Европу:

Фото: shutterstock

Ограничения на въезд в страны Евросоюза для граждан России окажутся эффективнее, если будут утверждены на уровне сообщества. Так идею о запрете въезда для россиян поддержали в МИД Литвы, сообщает BNS.

В ведомстве подчеркнули, что Вильнюс последовательно выступает за применение санкций к странам, «использующим [на международной арене] агрессивные действия».

В МИД также сочли действия Эстонии по запрету на въезд для российских граждан похожими на те, что уже применяет Литва.

11 августа МИД Эстонии сообщил, что страна закрывает границы для граждан России, которым республика ранее выдала шенгенскую визу. В ведомстве уточнили, что сделали исключения лишь для некоторых граждан.

Литва одной из первых заявила, что в связи с событиями на Украине прекращает выдачу россиянам шенгенских виз.

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Варвара Кошечкина
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