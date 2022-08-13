Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В США рассказали об «ахиллесовой пяте» украинской армии

WSJ: дефицит бюджета Украины может превратиться в «ахиллесову пяту» ВСУ

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Дефицит бюджета Украины из-за расходов на ведение конфликта составляет около пяти миллиардов долларов, пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, из-за этого у Киева есть проблемы с выполнением социальных обязательств в армии и финансированием боевых действий. Автор уточнил, что на военные действия Украина тратит 60 процентов бюджета. На данный момент налоговые сборы покрывают только 40 процентов государственных расходов. Согласно предварительным прогнозам, ВВП по итогам года снизится на 30 процентов, рассказали специалисты в США.

Материалы по теме:
Один народ — общее будущее. Почему сегодня важно говорить об историческом единстве России и Украины
Один народ — общее будущее.Почему сегодня важно говорить об историческом единстве России и Украины
12 июля 2022
«Скажите, что будет дальше?» Что происходит в Изюме после окончания ожесточенных боев
«Скажите, что будет дальше?»Что происходит в Изюме после окончания ожесточенных боев
15 июля 2022

По мнению экспертов, в будущем дефицит бюджета может превратиться в «ахиллесову пяту» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они считают, что у Киева закончатся деньги на обеспечение военнослужащих и техники.

По мнению экономистов, чтобы компенсировать разницу, выплачивать зарплаты военным и покупать западное оружие, Центральный банк Украины должен печатать деньги, что ослабляет национальную валюту и подстегивает инфляцию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В МИД России отреагировали на задержание сотрудников «Известий» в Эстонии
В Центробанке допустили снижение цен на продукты
Украинские войска выпустили по двум районам Донецка 13 снарядов
В США утвердили инициативы на миллиарды долларов для снижения инфляции
В МИД предупредили о страшных последствиях ударов по Запорожской АЭС
Нурмагомедов отреагировал на претензии Оливейры
В США рассказали об «ахиллесовой пяте» украинской армии
США расширят военный контингент в Европе
В Китае предложили России способ заменить Airbus и Boeing
Украине предрекли потерю ракет для HIMARS через несколько месяцев
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.