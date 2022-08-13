В США рассказали об «ахиллесовой пяте» украинской армии

WSJ: дефицит бюджета Украины может превратиться в «ахиллесову пяту» ВСУ

Дефицит бюджета Украины из-за расходов на ведение конфликта составляет около пяти миллиардов долларов, пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, из-за этого у Киева есть проблемы с выполнением социальных обязательств в армии и финансированием боевых действий. Автор уточнил, что на военные действия Украина тратит 60 процентов бюджета. На данный момент налоговые сборы покрывают только 40 процентов государственных расходов. Согласно предварительным прогнозам, ВВП по итогам года снизится на 30 процентов, рассказали специалисты в США.

По мнению экспертов, в будущем дефицит бюджета может превратиться в «ахиллесову пяту» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они считают, что у Киева закончатся деньги на обеспечение военнослужащих и техники.

По мнению экономистов, чтобы компенсировать разницу, выплачивать зарплаты военным и покупать западное оружие, Центральный банк Украины должен печатать деньги, что ослабляет национальную валюту и подстегивает инфляцию.

